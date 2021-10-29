Вы отрицаете законы Дарвина? Кургинян — создателям вакцин от COVID в России
Москва, 29 октября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Новый коронавирус будет мутировать под давлением на него вакцинами, подобно тому, как это делали другие вирусы, тем самым только усиливаясь и наращивая летальность, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.
Свойством всего живого, включая вирус, который тем не менее находится на границе между живым и неживым ввиду отсутствия у него механизма собственного воспроизводства, тем не менее в основном являясь живым, является приспособление, отметил эксперт.
Он добавил, что это происходит потому, что по законам эволюции выживают те, кто приспосабливается. А приспособление предполагает снижение летальности ради повышения распространяемости, и это есть свойство вида. Но в условиях, когда вирус «поджали», ему приходится мутировать с целью преодоления давления на него, и они будут нарастать, снова мутируя. И понимать этого иначе никто не может, заключил политолог. Именно это происходило с лихорадкой денге на Филиппинах и со всеми вакцинами от гепатита С.
Оговорив, что он не надеется на сиюминутное изменение ситуации в стране с вакцинацией в человеческую сторону, Кургинян предложил вакцинаторам задуматься.