Москва, 29 октября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Новый коронавирус будет мутировать под давлением на него вакцинами, подобно тому, как это делали другие вирусы, тем самым только усиливаясь и наращивая летальность, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

Свойством всего живого, включая вирус, который тем не менее находится на границе между живым и неживым ввиду отсутствия у него механизма собственного воспроизводства, тем не менее в основном являясь живым, является приспособление, отметил эксперт.

«Кто-то не знает, что такое ветвящийся вирус? Кто-то не знает, что любой вирус приспосабливается? Что это приспособление не означает, что в голове у вируса есть генеральный штаб и что-нибудь еще? Вы хотите, что, отвергнуть законы Дарвина, общие схемы регуляции живого? А что, одно известное лицо, которое, так сказать, сотворило вакцину, качество которой я не хочу обсуждать, оно само не знает о том, что подобные ветвления происходят? Оно не знает, с чем связаны мутации? Но ведь само это лицо сообщало о том, что мутации связаны с вакцинацией. И это понимают все! В обычных условиях приспособление происходит по закону снижения смертности и расширения ареала заражения», — заметил политолог.

Он добавил, что это происходит потому, что по законам эволюции выживают те, кто приспосабливается. А приспособление предполагает снижение летальности ради повышения распространяемости, и это есть свойство вида. Но в условиях, когда вирус «поджали», ему приходится мутировать с целью преодоления давления на него, и они будут нарастать, снова мутируя. И понимать этого иначе никто не может, заключил политолог. Именно это происходило с лихорадкой денге на Филиппинах и со всеми вакцинами от гепатита С.

«Опыт стран, где заливают и заливают этими вакцинами, ни о чем не говорит? Надо дозаливаться до того, чтобы очень крупная беда превратилась в катастрофу? Это и есть трансформационная технология? А подпевать этому будут якобы антизападники, которые работают в точности в такой же траектории, в которой работает Шваб и Гейтс, главные друзья нынешних вакцинаторов-патриотов?» — добавил Кургинян.

Оговорив, что он не надеется на сиюминутное изменение ситуации в стране с вакцинацией в человеческую сторону, Кургинян предложил вакцинаторам задуматься.