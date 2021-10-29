Москва, , 07:01 — REGNUM Авария с 3участием трёх автомобилей произошла на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом 29 октября сообщает департамент транспорта Москвы в своём телеграм-канале.

ДТП

ДТП произошло на втором километре внешней стороны МКАД. Столкнулись три легковых автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Информация о пострадавших уточняется.

Движение свободно лишь по двум полосам из пяти, водителям настоятельно рекомендуется заранее выбирать пути объезда. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием автомобиля Tesla в Москве, который столкнулся с мачтой уличного освещения и загорелся.

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