Вашингтон, 29 октября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В рамках смены названия компании Facebook решила отказаться от бренда Oculus, выпускающего гарнитуры виртуальной реальности. Об этом 29 октября сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Виртуальная реальность

IT-гигант также объявил, что «примерно в следующем году» планирует отказаться от практики, когда владельцам устройств для того, чтобы ими пользоваться, обязательно нужно иметь учётную запись Facebook. Технический директор компании Эндрю Босуорт отметил, что отказ от торговой марки Oculus будет происходить постепенно. Он добавил, что в итоге все продукты будут выпускаться под общим брендом Meta (новое название головной организации Facebook).

Напомним, Facebook приобрела Oculus в марте 2014 года за $2,4 млн. При этом первую потребительскую версию гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift CV1компания выпустила только в марте 2016-го.