Москва, , 07:01 — REGNUM Разработку проектной документации для проведения реставрационных работ «Ансамбля Донского монастыря» оценили почти в 400 млн рублей. Соответствующий конкурс по выбору проектировщика объявило Министерство культуры РФ, передаёт ИА REGNUM.

Донской ставропигиальный мужской монастырь. Москва (сс) Lodo27

Итоги конкурса подведут 23 ноября 2021 года. Максимальная цена контракта — 399 874 236,62 рубля при авансе в 50%. Контракт профинансируют средствами федерального бюджета.

Объект культурного наследия «Ансамбль Донского монастыря» расположен на Донской площади, 1 и включает в себя десятки зданий и строений, в том числе «Новый» собор (1684−1689 годов постройки), «Старый» собор (1591−1593 годов), а также церковь Александра Свирского (1796−1798 годов), 12 башен и 14 прясел крепостной стены. Объекты исследуемой территории расположены на земельном участке общей площадью 7,117 га.

Проектная документация должна быть подготовлена за 600 календарных дней. При разработке планируется использовать информационную BIM-модель. Исполнитель также должен предусмотреть проектом работы «по реставрации и воссозданию паникадило, иконостаса, печей и каминов, надгробий столярных дверных и оконных заполнений».