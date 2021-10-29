На проект реставрации монастыря из бюджета готовы выделить 400 млн рублей
Москва, 29 октября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Разработку проектной документации для проведения реставрационных работ «Ансамбля Донского монастыря» оценили почти в 400 млн рублей. Соответствующий конкурс по выбору проектировщика объявило Министерство культуры РФ, передаёт ИА REGNUM.
Итоги конкурса подведут 23 ноября 2021 года. Максимальная цена контракта — 399 874 236,62 рубля при авансе в 50%. Контракт профинансируют средствами федерального бюджета.
Объект культурного наследия «Ансамбль Донского монастыря» расположен на Донской площади, 1 и включает в себя десятки зданий и строений, в том числе «Новый» собор (1684−1689 годов постройки), «Старый» собор (1591−1593 годов), а также церковь Александра Свирского (1796−1798 годов), 12 башен и 14 прясел крепостной стены. Объекты исследуемой территории расположены на земельном участке общей площадью 7,117 га.
Проектная документация должна быть подготовлена за 600 календарных дней. При разработке планируется использовать информационную BIM-модель. Исполнитель также должен предусмотреть проектом работы «по реставрации и воссозданию паникадило, иконостаса, печей и каминов, надгробий, столярных дверных и оконных заполнений».