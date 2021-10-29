Сосновский район, Челябинская область, 29 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Жительница Сосновского района Челябинской области отправится в колонию после гибели её двухлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Колония

Её признали виновной в оставлении ребёнка в опасности и неисполнении родительских обязанностей. По данным следствия, в мае 35-летняя женщина и её супруг распивали спиртные напитки. Последний вылил на мальчика кипяток из чайника. Но женщина не приняла мер к оказанию ребёнку помощи, из-за чего он скончался.

Также ей вменили жестокое обращение со старшим и младшим сыном. Суд назначил гражданке два года колонии общего режима. Её супругу вменили убийство малолетнего. Уголовное дело в отношении него сейчас расследуется.