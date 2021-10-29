Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Предпринятые минюстом США действия по отношению к участникам штурма здания Капитолия 6 января были похожи на шизофрению, заявила глава федерального суда американской столицы Вашингтона Бэрил Хауэлл, сообщает газета Politico.

Капитолий Martin Falbisoner

По ее данным, в ходе процесса над одним из участников уличных беспорядков судья заявила, что заключение сделки с прокуратурой о признании вины «граничило с шизофренией». По мнению Хауэлл, ход процесса запятнал репутацию Соединенных Штатов на мировой арене. При этом сама судья считает, что участники штурма Капитолия были «пособниками нападения на республику», а не просто хулиганами.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуроры и адвокаты США, принимающие участие в процессах по штурму Капитолия 6 января, перегружены из-за необходимости отсмотреть тысячи часов видеозаписей. Из-за этого сотни судебных процессов пришлось переносить на более поздние сроки.

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