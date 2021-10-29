Пермь, 29 октября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела материально-технического снабжения государственного учреждения здравоохранения. Женщина признана виновной в коррупционном преступлении, сообщает СУ СКР по региону.

Коррупция

Установлено, что, будучи начальником отдела материально-технического снабжения медучреждения, в период с 2015 года по 2018 пермячка получила от предпринимателя взятку в общей сумме свыше 160 тысяч рублей. Деньги коррупционеру перевели на банковский счет. Вознаграждение предполагало в ответ общее покровительство, в частности, быстрый и в полном объем прием товара от бизнесмена на склад медучреждения, а также попустительство по службе при исполнении госконтрактов и договоров на поставку детского питания.

Суд признал начальника медучреждения виновной в получении взятки должностным лицом в крупном размере. Согласно приговору, женщине назначено три года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также пермячке запретили занимать определенные должности в органах власти и местного самоуправления в течение двух с половиной лет.