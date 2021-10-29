Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект, который будет накладывать дополнительные ограничения на иностранные телекоммуникационные компании. Речь идёт, в частности, о китайских компаниях Huawei и ZTE, написала 28 октября газета The Hill.

Конгресс США (сс) Dan Scavino

По мнению американских законодателей, телекоммуникации являются чувствительной отраслью, поэтому иностранные компании могут представлять угрозу национальной безопасности США. Поэтому от них потребуют получения дополнительных разрешений на продукцию, поставляемую в страну.

После одобрения законопроекта Палатой представителей и Сенатом Конгресса США законопроект поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Как сообщало ИА REGNUM в марте 2021 года Федеральная комиссия по связи США опубликовала список китайских компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности. В него вошли Huawei и ZTE, также Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Dahua Technology Co.

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