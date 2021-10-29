Нефтеюганск, Югра, , 06:45 — REGNUM В Нефтеюганске (Югра) были задержаны замглавы города Елена Абрамова и генеральный директор одной из фирм. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Коррупция

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Женщине вменяют получение взятки в крупном размере, а коммерсанту, соответственно, дачу взятки. Подозреваемая занималась вопросами земельных отношений и градостроительства. По данным следствия, она получила ювелирные украшения на сумму больше чем 230 тыс. рублей за общее покровительство и действия в интересах предприятия.

В рамках договоренности с гендиректором чиновница подготовила и подписала договор о передаче фирме в долгосрочную аренду территории в четвёртом микрорайоне города. А при передаче очередной части взятки в размере больше миллиона рублей обоих задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, операцию провели сотрудники ФСБ и СОБРа. Расследование продолжается.