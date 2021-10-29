Москва, , 06:44 — REGNUM За результаты насильственной вакцинации непроверенными препаратами с применением лжи и принуждения придется отвечать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Какое право, имея объективные цифры, имея мировую статистику и статистику по странам, имея данные VAERS, имея сравнительные данные в Израиле, имея данные в Израиле, на Тайване и везде, вы имеете какое право говорить, что те, кто не вакцинируются и призывают не вакцинироваться, убивают людей? А может быть те призывают вакцинироваться убивают людей? Почему наша либеральная и иная общественность настоятельно не обращается к власти, чтобы у нас была введена система низового мониторинга результатов? Почему в статистике нет графы «умершие от вакцинации»? Вообще нет! Если вы так уверены в своей правоте, и вы начинаете применять экспериментальные средства, вакцинами не являющиеся в масштабе нации, почему вы боитесь провести адекватный мониторинг такой, как в любимых вами западных странах? Это что за поведение!», — задал неудобные вопросы вакцинаторам Кургинян.

Он отметил, что имеет место странное сочетание трусости, истерии и подлости. По его словам, за все то попрание свобод и за всю ту диктатуру, то принуждение к вакцинации непроверенными экспериментальными препаратами населения с применением недоброкачественной информации и лжи, придется ответить, даже если помешать этому не удастся. И касается это не только российских вакцинаторов.