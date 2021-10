Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Известный портал про видеоигры Kotaku опубликовал список с датами и сроками релизов всех видеоигр, которые были анонсированы ранее, но пока не вышли. Статья была опубликована 29 октября на сайте издания.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

В список вошли как игры, релиз которых должен состояться до конца 2021 года, так и те, которые выйдут только в 2022-м. В статье также упомянуты проекты, которые пока не получили даже примерных сроков релиза.

Напомним, в ноябре 2021 года на ПК выйдут такие игры, как Grand Theft Auto: The Trilogy, Skyrim Anniversary Edition, Bright Memory: Infinite, Battlefield 2042 и Final Fantasy XIV: Endwalker. В декабре состоятся релизы таких ожидаемых игр, как Halo Infinite (Xbox, ПК) и Five Nights At Freddy’s: Security Breach (PS4, PS5).

