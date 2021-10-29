Пермь, , 06:39 — REGNUM В Перми на скамье окажется бывший сотрудник налоговой службы. Его обвиняют в служебном подлоге, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

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По данным следствия, мужчина, работая в должности заместителя начальника отдела камеральных проверок одной из инспекций Федеральной налоговой службы России в Перми, из желания завысить показатели работы отдела по сокращению ущерба причиненного бюджету России и получения премий внес декларации по налогу на добавленную стоимость двух компаний недостоверные сведения.

По уголовному делу прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.