Новосибирск, , 06:37 — REGNUM Вылетающих из новосибирского аэропорта «Толмачёво» пассажиров просят обратить внимание на то, что по информации посольства Российской Федерации в Египете участились случаи ввоза прибывающими запрещённых к обороту предметов: гильз патронов, охолощенных патронов, охотничьих патронов для огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо отметить, что в законодательстве Египета нет разграничения между боевым или охолощенным патронами (стреляной гильзой), а их наличие приравнивается к владению оружием. Более того, иностранец, представляющий, по мнению египетских компетентных органов, угрозу национальной безопасности страны (в том числе при обнаружении у него даже одной стреляной гильзы), может быть задержан на неограниченное время. Имеется практика задержания, наложения штрафов и депортации граждан Российской Федерации за указанные действия», — рассказали в «Толмачёво».

В связи с этим вылетающих из Новосибирска пассажиров просят проверять свой багаж на наличие в нём запрещенных предметов.