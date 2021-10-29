Канберра, , 06:34 — REGNUM Власти штата Виктория в Австралии решили ослабить ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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Сообщается, что решение принималось в связи с достаточным темпом вакцинации населения против COVID-19. В частности, к настоящему времени уже 78% жителей штата Виктория возрастом от 16 лет привились против коронавирусной инфекции. При достижении показателя в 80% власти будут готовы отменить часть ограничительных мер.

При этом серьезного спада заболеваемости COVID-19 в штате не происходит. В частности, за минувшие сутки в регионе выявили 1656 носителей штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2. Сейчас в регионе в больницах лечатся 23 730 пациентов с COVID-19.