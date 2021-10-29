Нью-Йорк, США, , 06:34 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 октября ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

Фондовая биржа geralt

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 239,79 пункта (0,68%), до уровня 35 730,48 пункта. S&P 500 подорожал на 44,74 пункта (0,98%), поднявшись до уровня 4596,42 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 212,28 пункта (1,39%), до уровня 15 448,12 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,07 (0,08%), до уровня $82,73 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 октября разнонаправленно при символическом росте Nasdaq.

Читайте также: Акции Facebook растут после объявления о смене названия

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день разнонаправленно