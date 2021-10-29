Нижние Серги, Свердловская область, , 06:32 — REGNUM В Свердловской области арестовали 34-летнюю жительницу Нижнесергинского района, зарезавшую свою восьмилетнюю дочь. Об этом сообщил журналистам помощник руководителя регионального управления СК России Максим Чалков.

Убийство

Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока она пробудет в СИЗО до 25 декабря. В дальнейшем меру пресечения могут продлить. Также гражданке предъявлено обвинение в убийстве малолетней.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал новые подробности произошедшего. По его словам, орудие преступления женщина выбросила в выгребную яму. При этом у дамы оказались порезаны пальцы левой руки. Для оказания помощи её доставили в больницу, а по пути в дежурную часть, в служебном автомобиле, она раскаялась, при этом о совершённом ею убийстве девочки рассказывала очень спокойно.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в ночь на 26 октября. Девочка капризничала, и это стало для женщины поводом её убить.