Новосибирск, , 06:27 — REGNUM Авиакомпания «СиЛА» с 5 ноября 2021 года начинает выполнение регулярных рейсов из Новосибирска в город Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) с транзитной посадкой в Нижневартовске (Югра). Полётная программа запланирована до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта «Толмачёво».

Аэропорт «Толмачево» A.Savin

"Рейс будет организован благодаря субсидированию из федерального бюджета по постановлению правительства РФ. Величина субсидированного тарифа без учёта такс и сборов в одну сторону составляет: Новосибирск — Нижневартовск — 4650 руб.; Нижневартовск — Тарко-Сале — 3200 руб.; Новосибирск — Тарко-Сале — 6600 руб.», — рассказали в воздушной гавани.

Уточняется, что полёты по маршруту Новосибирск — Нижневартовск — Тарко-Сале будут осуществляться по пятницам.