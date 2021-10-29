Тбилиси, 29 октября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен оставаться в тюрьме, чтобы его сторонники не устроили столкновения с полицией у медучреждения, в котором тот будет находиться, заявил 28 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телекомпании Imedi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Вам известно, что в частной клинике нет никаких условий безопасности. Сейчас ковид. Там много пациентов, посетителей. Нет никаких мер безопасности», — объяснил он.

Гарибашвили добавил, что у сторонников Саакашвили есть «план» по мобилизации 4−5 или 10 тысяч человек, которые спровоцируют новые волнения после помещения бывшего президента в больницу.

«Нам придется расставлять полицию, применять специальные средства и пребывать в вечном хаосе и беспорядках», — сказал он.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. Адвокаты экс-президента настаивают на том, чтобы его доставили в частную гражданскую клинику.