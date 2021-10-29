Санта-Моника, США, 29 октября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Новая тихоокеанская карта Caldera появится в онлайн-игре Call Of Duty: Warzone через месяц после релиза игры Call Of Duty: Vanguard. Об этом 29 октября сообщает портал Game Informer.

Calloduty.com Call of Duty: Warzone

Caldera придёт на смену Верданску 2 декабря 2021 года. Разработчики отметили, что геймеры, которые купят Call of Duty: Vanguard, получат доступ к новой карте Warzone на 24 часа раньше остальных.

«Пышные леса и каменистые скалы. Белые песчаные пляжи и загадочные руины. Спящий вулкан, возвышающийся над более чем 200 достопримечательностями», — так Activision Blizzard описала новую карту популярного онлайн-шутера.

Напомним, релиз Call Of Duty: Vanguard состоится 5 ноября 2021 года. Действие игры развернётся во время Второй мировой войны.