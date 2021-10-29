Манагуа , 29 октября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Бюст Юрия Гагарина был установлен в раках празднования 60-летия первого пилотируемого полёта человека в космос в столице Никарагуа. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба посольства РФ в Манагуа.

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Памятник первому космонавту Земли был установлен в столице Никарагуа, городе Манагуа в Парке мира. На торжественном мероприятии по случаю открытия памятника присутствовали посол РФ Александр Хохоликов, делегация во главе с космонавтом Федором Юрчихиным и власти Никарагуа.

Бюст Юрию Гагарину был установлен в рамках визита в Никарагуа делегации российского Юго-западного государственного университета, который сотрудничает с властями и исследователями Никарагуа в области запуска и мониторинга наноспутников. Отмечается, что перед открытием памятника представители обеих стран подписали договор о передаче информации об исследованиях, разработке и управлении подобными аппаратами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ассоциация этнических болгар (АЭБ) подарила молдавскому городу Тараклия памятник российскому генералу от инфантерии Ивану Инзову.