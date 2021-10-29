Лос-Анджелес, США, , 06:14 — REGNUM Джон Хэмм присоединился к проекту анимационного сериала «Гримсбург» (Grimsburg). Об этом 29 октября сообщает портал Deadline.

Телевидение Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Премьера шоу состоится на телеканале Fox, оно будет представлять собой детективный комедийный мультсериал для взрослых, сюжет которого расскажет о приключениях детектива Марвина Флейта (Хэмм). Главного героя можно назвать гениальным сыщиком, который при всех своих талантах не может разобраться в отношениях со своей бывшей женой и сыном. Fox сообщил, что начнёт показывать «Гримсбург» в 2023 году.

Напомним, Джон Хэмм наиболее известен по роли Дона Дрейпера в сериале «Безумцы», который выходил на телеканале AMC в период с 19 июля 2007 года по 17 мая 2015-го. Он также снялся в картинах «Без резких движений», «Люси в небесах», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Малыш на драйве» и других.

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