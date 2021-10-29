Лос-Анджелес, США, 29 октября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Джон Хэмм присоединился к проекту анимационного сериала «Гримсбург» (Grimsburg). Об этом 29 октября сообщает портал Deadline.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телевидение

Премьера шоу состоится на телеканале Fox, оно будет представлять собой детективный комедийный мультсериал для взрослых, сюжет которого расскажет о приключениях детектива Марвина Флейта (Хэмм). Главного героя можно назвать гениальным сыщиком, который при всех своих талантах не может разобраться в отношениях со своей бывшей женой и сыном. Fox сообщил, что начнёт показывать «Гримсбург» в 2023 году.

Напомним, Джон Хэмм наиболее известен по роли Дона Дрейпера в сериале «Безумцы», который выходил на телеканале AMC в период с 19 июля 2007 года по 17 мая 2015-го. Он также снялся в картинах «Без резких движений», «Люси в небесах», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Малыш на драйве» и других.