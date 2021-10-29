Симферополь, , 06:12 — REGNUM Уголовное дело необходимо возбудить из-за хищения скифского золота украинской стороной, заявил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.

Скифский бонг Es420

«Итогом проверки должно стать возбуждение уголовного дела и признание крымских музеев потерпевшими от противоправных действий пока неустановленных лиц на территории Нидерландов», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота из четырех крымский музеев принадлежит Украине. В Крыму пообещали продолжить борьбу за возвращения экспонатов в Россию.

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