Симферополь, 29 октября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Уголовное дело необходимо возбудить из-за хищения скифского золота украинской стороной, заявил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.

Es420 Скифский бонг

«Итогом проверки должно стать возбуждение уголовного дела и признание крымских музеев потерпевшими от противоправных действий пока неустановленных лиц на территории Нидерландов», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота из четырех крымский музеев принадлежит Украине. В Крыму пообещали продолжить борьбу за возвращения экспонатов в Россию.