Тегеран, 29 октября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. 28 октября в Тегеране был подписан совместный Меморандум о взаимопонимании между Ираном и Туркменистаном для развития сотрудничества в области железнодорожного транспорта. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Меморандум о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта был подписан в присутствии министра дорог и городского развития Ирана Ростама Гасеми и генерального директора Агентства железных дорог Туркменистана Азада Атамардова.

После интенсивных переговоров, проведенных между главами железнодорожных компаний Ирана и Туркменистана, заместитель министра автомобильных дорог и генеральный директор Железных дорог Исламской Республики Иран Сейед Миаад Салехи подписал и скрепил печатью Меморандум о взаимопонимании с главой Агентства железных дорог Туркменистана Азадом Атамардовым в целях укрепления и развития сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

Содействие экспорту и транзиту, удвоение обмена и приемки вагонов с железнодорожной границы Сарахса, возобновление торговой деятельности между границей Артик-Лотфабад и проведение совместных встреч между представителями железных дорог двух стран находились среди вопросов, упомянутых в документе о сотрудничестве, подписанном между двумя странами.

Реализация этого документа приведет к развитию двустороннего сотрудничества по соответствующим вопросам, увеличению объемов товарообмена, развитию железнодорожных перевозок и экономическому процветанию двух стран.