Тегеран, , 07:20 — REGNUM 28 октября заместитель министра нефти и газа Ирана объявил, что к 2023 году мощность по производству одорантов в стране достигнет 1100 тонн в год. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По данным Национальной иранской газовой компании, Маджид Чегени заявил, что Иран является третьим производителем газового одоранта благодаря нефтеперерабатывающему заводу в Южном Парсе.

«Используя возможности специалистов, исследователей и отечественных компаний, предприятию удалось спроектировать и установить оборудование по производству одорантов для природного газа мощностью 800 тонн в год», — отметил Чегени.

«Благодаря усилиям экспертов и изменениям, внесенным за один год в сырье для нефтеперерабатывающего завода, производственная мощность в настоящее время достигла 550 тонн в год», — сообщил он.

Заместитель министра нефти также заявил, что долгосрочная разработка проекта приведет к увеличению производства этого стратегического продукта. Чегени отметил: «На основе модели проектирования и с использованием концентрации сырья производственная мощность достигнет 1100 тонн в год в ближайшие два года».