Тегеран, , 07:33 — REGNUM 28 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам заявил, что ориентированные на результат переговоры по возобновлению СВПД являются приемлемым шагом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Переходя к встрече с заместителем главы внешнеполитического ведомства ЕС и координатором Совместной комиссии по СВПД Энрике Морой в Брюсселе, заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани сообщил:

«Мы обменялись мнениями о рамках и требованиях для формирования этих переговоров. Соответственно, было решено, что на основе рамочных соглашений Иран и группа 4+1 могут возобновят переговоры по СВПД в течение следующего месяца».

«Важным моментом, который был неоднократно подчеркнут иранской стороной, является тот факт, что Иран ведет переговоры, которые требуют практических достижений и практического результата», — заявил Багери.

Ключевой темой переговоров станет отмена репрессивных санкций, которые были введены в отношении Ирана за последние несколько лет, в частности, ограничений, которые были введены в отношении иранского народа бывшим президентом США Дональдом Трампом.