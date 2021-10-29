Тегеран, 29 октября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. 28 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам заявил, что ориентированные на результат переговоры по возобновлению СВПД являются приемлемым шагом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Переходя к встрече с заместителем главы внешнеполитического ведомства ЕС и координатором Совместной комиссии по СВПД Энрике Морой в Брюсселе, заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани сообщил:

«Мы обменялись мнениями о рамках и требованиях для формирования этих переговоров. Соответственно, было решено, что на основе рамочных соглашений Иран и группа 4+1 могут возобновят переговоры по СВПД в течение следующего месяца».

«Важным моментом, который был неоднократно подчеркнут иранской стороной, является тот факт, что Иран ведет переговоры, которые требуют практических достижений и практического результата», — заявил Багери.

Ключевой темой переговоров станет отмена репрессивных санкций, которые были введены в отношении Ирана за последние несколько лет, в частности, ограничений, которые были введены в отношении иранского народа бывшим президентом США Дональдом Трампом.