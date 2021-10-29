Тегеран, , 07:36 — REGNUM 28 октября архиепископ Сербской православной церкви на встрече с послом Ирана в Белграде заявил, что укрепление отношений с Исламской Республикой имеет основополагающее значение для православного сербского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На своей встрече с Рашидом Хассанпуром сербский представитель отметил, что с учётом древней истории иранской цивилизации, страна занимает уникальное место в строительстве и создании мирового порядка. «Мы гордимся тем, что сегодня являемся гостями посольства Исламской Республики в Белграде», — заявил архиепископ.

Ссылаясь на замечания посла Ирана о важности развития и поощрения всестороннего сотрудничества между Ираном и Республикой Сербия, архиепископ отметил расширение сотрудничества между Белградом и Тегераном в различных областях, включая культуру и туризм.

Он подчеркнул, что сегодня высокомерные и деспотичные державы мира не только ставят под угрозу безопасность человечества, но и стремятся уничтожить религиозную идентичность и дух свободных наций мира, навязывая свою идеологию.

Посол Ирана в Белграде заявил, что иранское правительство верит и преисполнено решимости развивать и расширять всестороннее сотрудничество с Республикой Сербия.