Благовещенск, 29 октября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Три города Амурской области — Благовещенск, Свободный и Белогорск — израсходуют на приготовления к новогоднему празднику более 59 млн рублей. Самым скромным оказался Белогорск, где на снежный городок в бюджете на 2021 год заложены 1,6 млн рублей, написал 29 октября телеграм-канал «БелогорскИНФО».

Arhcity.ru Архангельск готовится к встрече Нового года

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Зато в Благовещенске только оформление общедоступных мест светодиодными конструкциями будет стоить 44,9 млн рублей. На сайте госзакупок объявлен соответствующий конкурс, идёт приём заявок. Искать подрядчика на создание снежного городка власти столицы Амурской области ещё не начали.

Свободный потратит на снежный городок 12,5 млн рублей. Соответствующий конкурс уже прошел, контракт на стадии подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, будет изменено оформление новогоднего городка в Благовещенске. Городские власти намерены отказаться от использования ледяных фигур и купить новую ёлку. В городке установят ретро фигуры, похожие на те, что использовались много лет назад.