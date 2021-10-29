Тегеран, , 07:37 — REGNUM 28 октября член Совета экспертов Ирана заявил, что провоцирование соседей против Исламской Республики является заговором врагов, призвав к бдительности иранских официальных лиц и народа в связи со сложившимися условиями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аятолла Сейед Ахмад Хатами отметил, что нормализация отношений Бахрейна и ОАЭ с израильским режимом была проведена в соответствии с политикой враждебности к Ирану. По его словам, соседи должны знать, что они столкнутся с решительным ответом.

Представитель Совета экспертов также заявил, что дипломатия Исламской Республики приветствует принцип добрососедства. «Мы намерены установить дружественные двусторонние отношения с нашими соседями, однако они должны быть осторожны в своих действиях и высказываниях», — сообщил иранский представитель

Аятолла Хатами заключил: «Враги и соседи Исламской Республики должны знать: нравится им это или нет, Иран обладает мощными вооруженными силами и решительно защищает свои интересы в регионе».