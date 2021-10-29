Тегеран, 29 октября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. 28 октября заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран по политическим вопросам Али Бакери Кани прибыл в Москву для проведения двусторонней встречи со своим российским коллегой Сергеем Рябковым по новому раунду переговоров об отмене санкций, введенных против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По прибытии в Москву Бакери Кани заявил, что в соответствии с соглашением, достигнутым со странами G4+1, с каждой из этих стран будут проведены двусторонние переговоры для обмена мнениями об отмене незаконных санкций США против иранского народа.

Он также отметил, что новые переговоры будут проводиться исключительно с целью отмены американских санкций. Кани сообщил, что переговоры об отмене «репрессивных и незаконных санкций США» будут возобновлены при участии трех европейских стран, а также Китая и России.

Это первый рабочий визит Бакери Кани в Россию в качестве заместителя главы МИД Ирана.