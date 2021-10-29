Балахтинский район, Красноярский край, 29 октября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В посёлке Балахта Красноярского края сотрудники полиции обнаружили пропавших малышей спящими в припаркованном автобусе. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Родители семилетней девочки и девятилетнего мальчика обратились в полицию, не дождавшись детей домой после окончания занятий в школе. На поиски детей по тревоге был поднят личный состав муниципального отделения полиции, который обходил знакомых и прочёсывал местность, где могли оказаться малыши. Особое беспокойство за судьбу детей вызывал мороз, температура воздуха в Балахте впервые опустилась до — 10 °C.

С учётом того, что домой дети обычно возвращались на автобусе, было принято решение дополнительно проверить автобусный гараж.

«Каково же было удивление сотрудников, когда они увидели спокойно спящих детей на заднем сидении припаркованной маршрутки. Как оказалось, школьники по дороге домой уснули и даже не подозревали, что их ищут».
пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

В настоящее время малыши, жизни и здоровью которых ничего не угрожает, возвращены родителям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области три дня искали 12-летнего школьника из посеёлка Токсово.