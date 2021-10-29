Балахтинский район, Красноярский край, 29 октября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В посёлке Балахта Красноярского края сотрудники полиции обнаружили пропавших малышей спящими в припаркованном автобусе. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Родители семилетней девочки и девятилетнего мальчика обратились в полицию, не дождавшись детей домой после окончания занятий в школе. На поиски детей по тревоге был поднят личный состав муниципального отделения полиции, который обходил знакомых и прочёсывал местность, где могли оказаться малыши. Особое беспокойство за судьбу детей вызывал мороз, температура воздуха в Балахте впервые опустилась до — 10 °C.

С учётом того, что домой дети обычно возвращались на автобусе, было принято решение дополнительно проверить автобусный гараж.

пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю «Каково же было удивление сотрудников, когда они увидели спокойно спящих детей на заднем сидении припаркованной маршрутки. Как оказалось, школьники по дороге домой уснули и даже не подозревали, что их ищут».

В настоящее время малыши, жизни и здоровью которых ничего не угрожает, возвращены родителям.

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