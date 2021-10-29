Кишинёв, 29 октября 2021, 06:04 — REGNUM Кишинев по-прежнему зависит от Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в сфере энергетики, заявила президент Молдавии Майя Санду 28 октября на брифинге.
Она отметила, что основной объем электроэнергии страны вырабатывается Приднестровьем. Санду подчеркнула, что предыдущие молдавские власти ничего не вкладывали в проекты по обеспечению энергетической безопасности страны. Президент также добавила, что в течение десятилетий Молдавия так и не построила электрические сети, которые смогли бы связать ее и Румынию.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter о том, что ЕС выделит Молдавии €60 млн в качестве помощи на фоне энергетического кризиса в республике.