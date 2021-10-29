Кишинёв, 29 октября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Кишинев по-прежнему зависит от Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в сфере энергетики, заявила президент Молдавии Майя Санду 28 октября на брифинге.

European People's Party Майя Санду

Она отметила, что основной объем электроэнергии страны вырабатывается Приднестровьем. Санду подчеркнула, что предыдущие молдавские власти ничего не вкладывали в проекты по обеспечению энергетической безопасности страны. Президент также добавила, что в течение десятилетий Молдавия так и не построила электрические сети, которые смогли бы связать ее и Румынию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter о том, что ЕС выделит Молдавии €60 млн в качестве помощи на фоне энергетического кризиса в республике.