Тегеран, , 07:40 — REGNUM В Иране сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ликвидировали террористическую группировку в Сардаште, говорится в заявлении, опубликованном отделом по связям с общественностью базы КСИР. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 октября.

Наземные силы базы «Хамзе Сейед оф-Шохада» вступили в прямое столкновение с группой террористов и антиреволюционеров, которые пытались проникнуть и саботировать операции в северо-западном регионе страны. Согласно заявлению отдела по связям с общественностью, силам КСИР удалось предотвратить вероятные террористические акты и задержать террористов.

Кроме того, в ходе тактической операции в Сардаште по ликвидации террористической группировки правоохранительными органами страны было изъято некоторое количество оружия и боеприпасов.

Район Сардашт расположен на юго-западе провинции Западный Азербайджан возле границ Ирана и Ирака.