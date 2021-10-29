Тегеран, 29 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. 28 октября глава Таможенного управления Исламской Республики Иран Мехди Мирашрафи заявил, что объем внешней торговли страны увеличился на 81 процент за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (21 марта — 28 октября) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мирашрафи оценил объем экспортированных товаров за этот период в 98,7 миллиона тонн, заявив, что общая стоимость экспортированной продукции составила 27,1 миллиарда долларов. Он отметил, что в страну было импортировано свыше 23,5 млн тонн товаров на сумму 27,7 млрд долларов.

Далее он подчеркнул, что основными направлениями экспорта Ирана являются Китай (7,7 млрд долларов), Ирак (5,5 млрд долларов), Турция (3,4 млрд долларов) и ОАЭ (2,6 млрд долларов). На Афганистан приходится в общей сложности 1,1 миллиард долларов иранского экспорта в стоимостном выражении.