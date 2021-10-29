29 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Китайцы узрели «эзотерические» смыслы переименования Facebook, но так и не поняли, «зачем козе баян»

Цинь Шихуан, , 10:11 — REGNUM Компания Facebook объявил, что изменит название компании на Meta. Об изменении названия было объявлено на конференции по дополненной и виртуальной реальности «Facebook Connect 2021», что отражает амбиции компании социальных сетей в отношении «метавселенной». Почему Facebook сменил название? Каковы расчеты Цукерберга при смене имени? На эти и многие другие вопросы так и не сумели найти вразумительного ответа пользователи паблика «Глобальные рынки» в китайской социальной сети Sina Weibo

Facebook Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну все, потеряли лицо теперь», — констатировал Дабай.

На китайском языке «потерять лицо» означает позор хуже смерти. То есть здесь имеет места игра слов, поскольку компания потеряла из своего названия слово «Face», то есть «лицо» по-английски.

Пользователь «Фуцинь, утирающий слезы» добавил, что это печальное известие, но китайцы все равно Facebook не пользовались, потому что «он должен умереть», а теперь, так выходит «должен умереть кто-то другой».

Целый ряд комментаторов так и не поняли, зачем вся эта затея со сменой названия, потому что «что то фигня, что это».

«Сменили суп, а не заправку, сменили костюм просто и продолжают творить зло», — зафиксировал пользователь Ветер.

Но есть и китайские диссиденты, которые наивно полагают, что Facebook — это оплот свободы слова.

Скриншот страницы входа сайта Facebook (сс)Facebook

«По крайней мере, свободнее, чем ваш Weibo!» — свободно высказался «Копающий силач» в «несвободной социальной сети Weibo».

«Они теперь что, заменят fb.com на mt.com?» — задался вопросом Цзянь.

Сеть разразилась шутками про метаанализ, про метастазы и прочие медицинские и не очень термины с корнем «мета». И тем не менее в основном никто не понял этого «финта ушами».

Напомним, что ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил о переименовании компании, владеющей одноименной социальной сетью, в Meta. Якобы это связано с тем, что бренд отражает только один продукт — социальную сеть, а на самом деле там целая виртуальная «метавселенная» всякой всячины, где обязательно найдется что-то для каждого. Кроме того, ребрендинг происходит на фоне критики со стороны законодателей США из-за монополии компании, а также алгоритмов работы социальных сетей и отсутствия должной цензуры.

Марк Цукерберг (сс) Brian Solis

Отметим, что цензура в Facebook имеется и свобода слова не подразумевается, если дело касается вопросов коронавируса, отношения к сексуальным извращениям, политическим извращениям вроде запрета «неправильных политиков» и социальным извращениям вроде «политики отмены» и прочего. Именно с этой социальной сети берут пример все мировые аналоги, включая российские или считающиеся таковыми.