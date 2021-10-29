Тегеран, 29 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. 28 октября в Исламскую Республику Иран был доставлен 32-й груз вакцины против коронавирусной инфекции, включающий шесть миллионов доз продукции Синофарм. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Груз, предоставленный Иранским Обществом Красного Полумесяца (IRCS), был немедленно доставлен в министерство здравоохранения и медицинского образования. Глава IRCS Карим Хеммати заявил, что импорт вакцины Синофарм продолжается при сотрудничестве соответствующей организации.

«IRCS приложила все усилия для удовлетворения потребностей страны в вакцинах в течение последних шести месяцев», — заявил Хеммати. Он также подчеркнул, что с указанного периода IRCS ввезла в страну свыше 106 миллионов доз вакцин против коронавируса.

С момента своей вспышки в декабре 2019 года смертельный вирус унес жизни пяти миллионов человек по всему миру. Число погибших в Иране перевалило за 125 000.