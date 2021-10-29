Тегеран, 29 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно прекратить разглашение секретной информации Ирана и конфиденциальных писем, заявил высокопоставленный иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 октября.

«Разглашение конфиденциальной информации Ирана превратилось в рутину для МАГАТЭ», — заявил в интервью представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди.

«Этот шаг должен быть прекращен как можно скорее, если только Иран не пересмотрит свое взаимодействие с МАГАТЭ», — отметил пресс-секретарь, подчеркнув, что деятельность в рамках Соглашений о гарантиях будет продолжена в любом случае.

Он также сообщил, что разглашение секретной информации Ирана в МАГАТЭ является шагом, предпринимаемым под влиянием конкретных стран для определенных целей. «И психологическая война является частью этих целей», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, что в соответствии с пунктом F статьи VII действующего устава МАГАТЭ конфиденциальная информация не должна разглашаться.