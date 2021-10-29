Вашингтон, 29 октября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Возможность выплаты компенсаций семьям мигрантов, пострадавших от политики экс-президента США Дональда Трампа рассматривает администрация Белого дома. Об этом 29 октября сообщила газета The Wall Street Journal.

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Иски на возмещение ущерба подали в общей сложности 940 семей. План выплаты компенсаций рассматривают минюст, министерство внутренней безопасности США и министерство здравоохранения и социальных служб США. Примерная сумма выплат может составить более $1 млрд, а одному члену пострадавшей семьи могут выплатить до $450 тыс., после рассмотрения всех обстоятельств дела.

Напомним, экс-президент США Трамп придерживался политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. В период его правления было снижено число принимаемых мигрантов и введены новые процедуры проверки беженцев. По данным правозащитной организации «Американский союз защиты гражданских свобод» результатом миграционной политики, проводимой Трампом, 5,5 тысяч детей были разлучены с родителями.

В свою очередь, действующий президент США Джозеф Байден значительно смягчил миграционное законодательство и завершил программу отправки просителей убежища в Мексику. Это привело к значительному возрастанию потока мигрантов из Мексики, в настоящее время число беженцев составило более 200 тыс., что является абсолютным рекордом с начала текущего столетия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о караване из сотен мигрантов, прибывших из Центральной Америки и стран Карибского бассейна, который достиг границ США.