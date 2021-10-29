Париж, 29 октября, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Французский разработчик Ubisoft подумывает о включении в свои игры блокчейн-технологий. Об этом 29 октября сообщает портал Kotaku.

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Соответствующее заявление компания сделала в финансовом отчёте за второй квартал 2021 года. Издание обратило внимание, что недавно Ubisoft инвестировала средства в студию Animoca Brands, которая реализует проекты, в которых используется блокчейн. Например, некоторые игры компании содержат такие технологии, как NFT (невзаимозаменяемые токены) и позволяют геймерам создавать собственные NFT.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что NFT-разработчики направили открытое письмо в Valve, в котором они попросили компанию разблокировать в сервисе Steam игры, в которых используется блокчейн. Valve ввела запрет на подобные проекты в своём онлайн-магазине в октябре 2021 года.