Берлин, 29 октября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Суд Берлина приговорил 28 октября гражданина Германии к двум годам заключения условно за шпионаж в пользу России, сообщило агентство DPA.

Промышленный шпионаж

По версии обвинения, 56-летний мужчина работал в охранной компании, которая в 2017 году выполняла работы в Бундестаге — осмотр и ремонт электрических приборов, а также их проверку. В распоряжении мужчины оказались файлы с чертежами зданий, которые он записал на компакт-диск и отправил сотруднику российского посольства в Берлине.

Письмо перехватило федеральное ведомство Германии по защите конституции, затем мужчину задержали. Суд приговорил его к двум годам условно, он также должен выплатить государству штраф 15 тыс. евро (более миллиона рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Германии гражданина России, который якобы работал в одном из университетов и передавал информацию российским спецслужбам.