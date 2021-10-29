Якутск, 29 октября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Житель Якутии Егор Кривошапкин найден и доставлен вертолётом домой после того, как два месяца выживал в тайге. Мужчина потерялся в лесу на столь долгий срок уже второй раз из-за провалов в памяти, написало News.Ykt.ru.

bada_yidi Оленевод

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«У него с собой ничего не было. Он нашел проволоку и делал из нее капканы, добывал рыбу и птиц. Говорит, если есть проволока, не пропаду, не помру с голоду. Однажды он даже поймал и съел белку. Целый день за ней гонялся с камнем в руках. Сказал, что в лесу было много грибов, он их готовил на костре. Когда он уходил, взял с собой две коробки спичек, которые завернул в пакет и положил в карман. Он рассказал, что использовал их только в дождливые дни, а в ясные — разжигал огонь с помощью солнечных лучей. Для этого он снимал глазок бинокля, который был с собой», — рассказала сестра оленевода Светлана Кривошапкина.

Мужчину обследовали и не выявили нарушений здоровья, кроме высокого давления. Анализы у оленевода хорошие. Родных удивляет то, что он заблудился, несмотря на то, что очень хорошо знает тайгу.

«У него начали происходить провалы в памяти. На самом деле он всё там знает, хорошо ориентируется в горах, лесах и на реках. Говорит, когда пытался добраться к своим, опять отключался и оказывался в незнакомом месте. Он сказал, что видел покойников. Будто наяву. Не понимаю, мистика какая-то. К нему являлись все наши покойные родственники и пытались забрать его с собой. Приезжали на оленях и говорили: «Давай, поехали с нами на охоту», — добавила Светлана Кривошапкина.

Как сообщало ИА REGNUM, родственники оленевода переживали, что за ним долго не отправляют вертолёт, после того как его нашли местные жители в Верхоянском районе.