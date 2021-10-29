Хартум, , 05:41 — REGNUM Военные Судана должны освободить всех задержанных ими и восстановить работу институтов переходного правительства в республике. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, 28 октября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам американского лидера, в Вашингтоне «твердо верят в экономический потенциал страны и реализацию его перспектив в случае, если военные, а также силы, выступающие против перемен, не будут сдерживать развитие».

Кроме того, Байден отметил, что США «продолжат поддерживать народ республики и его ненасильственную борьбу за идеи суданской революции».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября американский госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Судана Мариам аль-Махди обсудили ситуацию в Судане, где военные совершили захват власти.

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