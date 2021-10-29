Петропавловск-Камчатский, 29 октября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Пожар произошел в двухэтажном частном доме в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

backalleytaxes.com Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в каркасном доме размером десять на 15 метров по улице Труда. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена комната общей площадью 12 квадратных метров, а также коридор площадью 24 квадратных метра. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Якутии произошел пожар в многоквартирном двухэтажном доме. При пожаре погибли два человека, еще трое пострадали.