Москва, , 05:34 — REGNUM Распространение дельта-варианта коронавируса SARS-CoV-2 в России привело к тому, что на больничных койках стали чаще оказываться молодые люди, заявил 29 октября главный врач больницы в Коммунарке (Москва) Денис Проценко в эфире телеканала «Россия 1».

Денис Проценко Kremlin.ru

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«Дельта», к сожалению, демонстрирует то, что все чаще и чаще у нас, в том числе в отделениях реанимации и интенсивной терапии, оказываются молодые пациенты без сопутствующих патологий», — сказал он.

Такое положение дел он назвал тревожным трендом. Проценко признал также, что эффективного средства лечения COVID-19 не существует до сих пор, а характер течения болезни постоянно меняется.

Ранее Денис Проценко заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусом осенью 2021 года стал совпадением целого ряда неблагоприятных факторов.

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