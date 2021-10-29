Пекин, 29 октября, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите Группы двадцати (G20) в Риме в дистанционном режиме — по видеосвязи. Об этом 29 октября сообщает официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Gov.cn Си Цзиньпин

Хуа Чуньин «По приглашению премьер-министра Италии Марио Драги председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие и выступит с важной речью на саммите Группы двадцати, который состоится 30 и 31 октября».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт президента США Джо Байдена, направляющегося в Италию для участия во встрече лидеров стран Группы двадцати (G20), приземлился в аэропорту Рима.