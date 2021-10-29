Лондон, 29 октября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел на Трафальгарской площади в центре Лондона. Об этом 29 октября сообщает Daily Mail.

Лондон. Великобритания

Уточняется, что сотрудников полиции и пожарных очевидцы вызвали в район Трафальгарской площади, сообщив о пожаре в отеле «Трафальгар». Прибыв на место происшествия, сотрудники экстренных служб увидели, что возгорание произошло не в отеле, а в припаркованном рядом с ним автомобиле.

За горящим фургоном наблюдала толпа людей, когда он неожиданно для всех взорвался. По счастливой случайности никто не пострадал. Пожар был оперативно ликвидирован. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возгорания фургона в центре Лондона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании автомобиля Tesla, врезавшегося в мачту освещения в Москве.